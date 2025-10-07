Energia, Svezia nei guai in vista dell’inverno: cosa è successo

Una gara d’appalto svedese per riservare fino a 800 megawatt (MW) di capacità di generazione di energia elettrica di riserva per questo inverno è fallita, lasciando il Paese esposto a potenziali interruzioni di corrente. Lo ha affermato l’operatore del sistema di trasmissione Svenska kraftnat secondo quanto riferito da Reuters. “È preoccupante”, ha affermato in una nota Pontus de Mare, responsabile operativo di Svenska kraftnat. La mancanza di una riserva strategica renderà il sistema elettrico più vulnerabile quest’inverno, ha aggiunto. La capacità di riserva dovrebbe coprire il periodo dal 16 novembre al 15 marzo, per garantire un’adeguata fornitura di energia durante i periodi più freddi dell’anno, ha affermato il gestore della rete.

Sei partecipanti si sono prequalificati per la gara d’appalto e Svenska kraftnat ha ricevuto tre offerte, ma tutte hanno superato il prezzo massimo di 120.000 corone svedesi (12.777,24 $) per megawatt (MW) stabilito dal regolamento della gara. “Questo tetto massimo di prezzo è il motivo per cui non è possibile stipulare una riserva strategica per il prossimo inverno e Svenska kraftnat teme che il risultato sarà lo stesso il prossimo inverno se il livello del tetto massimo di prezzo non verrà modificato”, ha affermato.

La nuova gara d’appalto per le riserve strategiche

La gara d’appalto per le riserve strategiche di quest’anno ha sostituito un modello precedente e ha cercato di allineare il processo alla normativa dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. Svenska kraftnat collaborerà attivamente con il governo e l’ente regolatore nazionale, l’Ispettorato svedese del mercato energetico, per trovare soluzioni praticabili, ha aggiunto. Sebbene il rischio di carenza di energia elettrica sia considerato basso per questo inverno, è destinato ad aumentare in futuro, con i consumi destinati a crescere più rapidamente dell’aggiunta di nuova produzione di energia, ha affermato Svenska kraftnat. Per qualificarsi per la riserva strategica, le unità devono soddisfare una serie di criteri, tra cui un’elevata e stabile disponibilità e non possono essere attive nei mercati energetici regolari o di bilanciamento durante il periodo contrattuale.