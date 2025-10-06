Energie rinnovabili, arriva il ribaltone: la Cina supera gli Stati Uniti nella corsa alla leadership del mercato energetico globale

La Cina sta superando gli Stati Uniti nella corsa alla leadership del mercato energetico globale, aumentando le potenzialità di tecnologie per le energie rinnovabili. Lo riporta Bloomberg. Secondo l’agenzia di stampa, gli Stati Uniti – che sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump si sono prefissati l’obiettivo di diventare leader del mercato energetico globale – nei primi sette mesi del 2025 hanno esportato petrolio e gas per un valore di circa 80 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, le esportazioni cinesi hanno raggiunto i 120 miliardi di dollari.

Record di esportazioni cinesi

Secondo il think tank Ember, ad agosto la Cina ha stabilito un record mensile per l’esportazione di questi prodotti, raggiungendo i 20 miliardi di dollari. Ember ha sottolineato che questa tendenza continua nonostante il calo dei costi delle tecnologie per le energie rinnovabili. Le esportazioni di pannelli solari, ad esempio, ora sono significativamente inferiori in valore rispetto ai livelli record della primavera del 2023. tuttavia, nei primi sette mesi di quest’anno la capacità totale di pannelli forniti all’estero è a un livello storicamente elevato: 46.000 MW.

Bloomberg ha osservato anche che la Cina sta fornendo sempre più le sue tecnologie avanzate ai Paesi in via di sviluppo. Nel 2025 oltre la metà delle esportazioni cinesi di auto elettriche è stata destinata a questi Paesi. Sebbene gli Stati Uniti possano aumentare le loro forniture di combustibili fossili e di tecnologie per l’energia rinnovabile, il ruolo della Cina nel mercato globale continuerà a crescere, conclude Bloomberg.