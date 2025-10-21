ESA al Maker Faire Roma 2025: spazio, clima e innovazione a portata di mano

Anche quest’anno, l’ESA ha partecipato a Maker Faire Rome 2025, uno degli eventi più importanti dedicati all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività. L’edizione, tenutasi al Gazometro Ostiense di Roma dal 17 al 19 ottobre 2025, ha registrato una considerevole affluenza di circa 45.000 visitatori. L’Agenzia ha presentato una serie di esperienze interattive volte a rendere i dati satellitari accessibili e comprensibili, strumenti fondamentali per la gestione delle risorse naturali e per la consapevolezza ambientale. L’ESA è impegnata a diffondere attivamente la consapevolezza e la comprensione della sua missione, di quanto gli investimenti nelle capacità spaziali siano essenziali per guidare l’innovazione, garantire l’autonomia europea e fornire benefici tangibili e servizi vitali che migliorano la vita quotidiana di tutti i cittadini.

L’evento ha offerto ai visitatori un’esperienza immersiva e didattica sull’Osservazione della Terra promossa dall’ESA. Le attrazioni principali includevano un tavolo interattivo per esplorare i fenomeni climatici tramite immagini satellitari, e un VR Tour – un viaggio in realtà virtuale attraverso le missioni e la storia dell’Agenzia. L’esperienza è stata completata da strumenti educativi come EDU SAT e la Air Quality Platform.

Attraverso laboratori pratici, questi strumenti hanno introdotto il pubblico alle tecnologie IoT (Internet of Things), ai dati satellitari e all’Intelligenza Artificiale, evidenziando il ruolo cruciale dello spazio nel monitoraggio e nella sostenibilità del nostro Pianeta. “Grazie a queste iniziative, l’ESA conferma il proprio impegno nel promuovere la visione che, insieme, eleviamo il futuro dell’Europa”, si legge in una nota.