ESA e ASI elogiano l’Italia: “risultati straordinari nell’Osservazione della Terra”

L’investimento strategico dell’Italia nell’Osservazione della Terra ha prodotto “risultati straordinari“: lo rilevano l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in vista della prossima Conferenza Ministeriale in programma il 26 e 27 novembre in Germania, a Brema. “All’ultimo Consiglio Ministeriale ESA del 2022, l’Italia ha destinato un investimento rilevante pari al 16% al programma di Osservazione della Terra con circa 500 milioni di euro. Nel corso degli ultimi tre anni – si legge nella nota – questo deciso impegno governativo ha dimostrato ritorni concreti, a beneficio delle industrie italiane, delle piccole e medie imprese (PMI), delle università e dei centri di ricerca, delle infrastrutture e dello sviluppo di competenze e professionalità”.

ESA e ASI rilevano, inoltre, che “dal 2023 ad oggi, circa 150 fornitori italiani hanno ottenuto contratti nell’ambito dei Programmi Opzionali ESA dell’Osservazione della Terra, a cui si aggiungono i contratti legati a Copernicus, cofinanziato dalla Commissione Europea, e al programma Iride, finanziato dal governo italiano nel quadro dei fondi del PNRR. Con un impegno al 100% per l’Italia”.

Nella nota si rileva, inoltre, che “complessivamente, gli impegni contrattuali dal Consiglio a livello Ministeriale 2022, fino ad ora, nell’Osservazione della Terra in Italia ammontano a circa 1,4 miliardi di euro, segnando un aumento senza precedenti” e che “più in generale, a livello di tutti gli Stati membri dell’ESA, i budget destinati ai progetti e alle attività di Osservazione della Terra sono stati utilizzati in stretta conformità con le pianificazioni previste, facendo dell’Osservazione della Terra uno dei settori di maggior successo in termini di raggiungimento degli obiettivi e gestione efficace delle risorse e con un ritorno sugli investimenti del 100%”.

Un ruolo crescente per l’Italia

ESA e ASI osservano, infine, che “l’impegno proattivo e gli investimenti dell’Italia in questo ambito confermano il ruolo crescente del Paese nella leadership e nell’innovazione delle tecnologie e delle applicazioni per l’Osservazione della Terra” e che “l’ESA ha speso nel settore dell’Osservazione della Terra tutti i fondi investiti dai Paesi con un esborso del 100% nel 2024 e del 104% nel 2023 rispetto a quanto pianificato. Il programma – conclude la nota – ha assicurato lanci di 5 satelliti con successo nel 2024 e nel 2025 già 15 missioni sono state lanciate ed altre 14 sono previste in novembre, tra cui alcune missioni con un ruolo chiave per l’Italia come Sentinel-1D di Copernicus o la costellazione Iride di OHB”.