Escursionista disperso in Toscana, ricerche in condizioni meteo proibitive

Le stazioni di Lucca e Massa del Soccorso Alpino Speleologico Apuane e Alta Toscana sono intervenute ieri sera per la segnalazione di un mancato rientro al rifugio Nello Conti da parte di un escursionista francese di 66 anni. L’uomo era stato visto l’ultima volta intorno alle 14:30, a quota 1500 metri, lungo la via Vandelli sul versante di Vagli. Durante la notte le squadre di soccorso hanno dovuto operare in condizioni meteo estremamente difficili, con pioggia intensa e visibilità ridotta. Dal passo Tambura hanno tentato la discesa verso il rifugio Conti, ma sul versante massese la visibilità era pressoché nulla. Secondo quanto riferito in una nota del Soccorso Alpino Speleologico Apuane e Alta Toscana, dopo le 3 di notte i tecnici sono stati costretti a rientrare ai mezzi.