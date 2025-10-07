Escursionista disperso nel tardo pomeriggio: operazione di salvataggio nella zona impervia del Mugello

Paura nel tardo pomeriggio per un escursionista che si è smarrito lungo un tratto impervio della Via degli Dei, nel territorio di Scarperia, nel Mugello. L’uomo, disorientato e infreddolito, è stato localizzato e tratto in salvo dai Vigili del Fuoco grazie a un tempestivo intervento via terra e via aria. L’allarme è scattato alle 19:10, quando l’escursionista ha perso l’orientamento lungo il sentiero. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di Firenze e dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo. Vista la zona impervia, è stato subito attivato anche l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna.

Il velivolo ha individuato rapidamente l’uomo e ha calato sul posto gli elisoccorritori. Una volta raggiunto, l’escursionista è stato affidato anche alla squadra di terra, che lo ha condotto fino a un mezzo fuoristrada e poi alla strada principale, dove ad attenderlo c’erano i sanitari per i controlli del caso. Era stato inizialmente allertato anche il Soccorso Alpino, ma il suo intervento è stato annullato grazie al buon esito delle operazioni dei Vigili del Fuoco.