Escursionisti in difficoltà sui monti ciociari, soccorsi nella notte

Due escursionisti romani in difficoltà sono stati soccorsi nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone, dopo essersi smarriti lungo il sentiero che da Santa Serena porta a Monte Gemma, nell’antiappennino laziale, al confine tra le province di Frosinone e Latina, nel territorio di Supino. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al Numero Unico per le Emergenze, che ha consentito alla Sala Operativa di restare costantemente in contatto telefonico con i due escursionisti, fornendo loro istruzioni utili per garantire la sicurezza fino all’arrivo dei soccorsi. Grazie alla geolocalizzazione attivata al momento della chiamata, i Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare e raggiungere la coppia. Entrambi sono stati trovati in buone condizioni di salute e accompagnati fino a Santa Serena, da dove sono poi ripartiti autonomamente a bordo della propria auto.