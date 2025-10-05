Esplosione a Pomigliano d’Arco: muore il 31enne ferito nell’incidente di ieri

Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, l’operaio moldavo 31enne, coinvolto nell’esplosione in officina nella giornata di ieri a Pomigliano d’Arco (Napoli). Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, il 31enne è morto nella serata di oggi. L’esplosione era avvenuta ieri all’interno dell’officina autodemolizioni Motortecno srl di Pomigliano d’Arco. Il quadro clinico, già critico al momento del suo ricovero, si è aggravato, fino al decesso. La Procura di Nola ha disposto il trasferimento della salma per l’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri.