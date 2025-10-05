Esplosione a Pomigliano d’Arco: muore il 31enne ferito nell’incidente di ieri

Il giovane, gravemente ferito nell'incidente di ieri, è deceduto questa sera all'ospedale Cardarelli di Napoli. Indagini in corso

Esplosione Pomigliano Arco
Foto Ansa

Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, l’operaio moldavo 31enne, coinvolto nell’esplosione in officina nella giornata di ieri a Pomigliano d’Arco (Napoli). Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, il 31enne è morto nella serata di oggi. L’esplosione era avvenuta ieri all’interno dell’officina autodemolizioni Motortecno srl di Pomigliano d’Arco. Il quadro clinico, già critico al momento del suo ricovero, si è aggravato, fino al decesso. La Procura di Nola ha disposto il trasferimento della salma per l’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri.

Ultimi approfondimenti di ALTRE SCIENZE