Esplosione di un tubo di gas refrigerante al macello Inalca di Ospedaletto Lodigiano: intossicati e 400 evacuati

Un tubo di gas refrigerante all’interno del macello Inalca è scoppiato oggi nel primo pomeriggio a Ospedaletto Lodigiano. Almeno quattro persone tra i 20 e i 32 anni sono rimaste intossicate e sono state soccorse dai sanitari di Areu che hanno aperto, per l’incidente, il protocollo per le maxi-emergenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con Nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno fatto evacuare le quattrocento persone che si trovavano nell’area dello stabilimento. Venti ambulanze sono state convogliate sul posto. Al macello è arrivata anche l’Ats territoriale con i carabinieri lodigiani.