Esplosione durante sgombero di un’abitazione: morti 3 carabinieri nel Veronese, diversi feriti

Tre carabinieri sono morti e diversi militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano 3 persone, quando si è verificata la deflagrazione. L’intero casolare di 2 piani è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare.

In merito all’esplosione avvenuta durante lo sgombero, un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, sono stati fermati dalle forze dell’ordine, mentre un terzo familiare è tutt’ora ricercato nella zona. Anche la donna è rimasta ferita nell’esplosione, forse provocata proprio da lei

I 3 carabinieri morti nell’esplosione appartenevano alle forze speciali. Lo sgombero del fondo agricolo era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perché i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati richiesti sul posto militari dei Reparti Speciali di Padova e Mestre, supportati dagli agenti dell’Uopi, dipendenti dalla Direzione Centrale Anticrimine, vista la delicatezza dell’intervento. In affiancamento sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco e squadre di soccorso dell’ospedale.

Rinforzi dei vigili del fuoco sono giunti da Venezia a Castel D’Azzano, per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie del casolare crollato durante il tentativo di sgombero. Alcune squadre erano già attive sul posto a supporto delle forze dell’ordine, quando è avvenuto lo scoppio. Dal comando lagunare sono giunte le squadre “Usar” (Urban search and rescue) con 20 pompieri per le attività di ricerca.

La casa era satura di gas e l’esplosione è stata innescata all’apertura della porta d’ingresso che ha investito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione, secondo quanto riporta l’Ansa. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi, di far sgomberare tre fratelli, sulla sessantina d’anni, dal fondo e che non era mai andato a buon fine dopo le minacce di farsi saltare in aria.