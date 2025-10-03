Esplosione e incendio in California, fiamme nella raffineria Chevron a El Segundo | FOTO e VIDEO

Un’esplosione e un incendio in una raffineria Chevron a El Segundo, in California (USA) hanno prodotto enormi fiamme visibili per km attraverso la South Bay. I residenti hanno riferito di aver avvertito una forte esplosione intorno alle 21:30 ora locale, con fiamme alte e colonne di fumo che hanno riempito il cielo in tutta la zona. La causa dell’incidente resta poco chiara, mentre i vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme. I video girati al momento dell’esplosione, intorno alle 21:30, mostrano un’enorme palla di fuoco accompagnata da un forte boato. Nel corso dell’ora successiva, le fiamme si sono notevolmente attenuate.

Gli incendi nelle raffinerie sono purtroppo comuni nella South Bay, che ospita diversi importanti impianti di produzione petrolifera. Nel 2022, i vigili del fuoco hanno impiegato 2 ore per spegnere un incendio presso l’impianto di El Segundo. Nel 2020, un incendio presso la raffineria Marathon Petroleum a Carson ha provocato fiamme alte almeno 30 metri, suscitando ore di preoccupazione.

