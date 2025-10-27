Etna, intervento di soccorso tra Val Calanna e Valle del Bove: vigile del fuoco ferito durante salvataggio

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per il soccorso di un gruppo di 7 escursionisti e un cane che si erano avventurati sull’Etna, nella zona impervia compresa tra Val Calanna e la Valle del Bove. Considerata la complessità del terreno e le difficoltà di accesso, sono state immediatamente inviate squadre di soccorso terrestri insieme agli elisoccorritori del Nucleo Volo dei Vigili del fuoco, con l’elicottero Drago. Una volta individuato il gruppo, l’elisoccorritore si è verricellato e calato sul posto per raggiungere gli escursionisti. Durante le operazioni, tuttavia, il cane del gruppo ha compiuto alcuni movimenti improvvisi, provocando la scivolata del Vigile del fuoco su un tratto di terreno particolarmente scosceso e accidentato.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e del forte vento, non è stato possibile effettuare ulteriori manovre di recupero aereo. Nel frattempo, le squadre di terra hanno raggiunto la zona, prestando assistenza e conforto agli escursionisti e al vigile fino alle prime ore del mattino.

Con il miglioramento delle condizioni, alle prime luci dell’alba è stato possibile procedere al recupero di tutte le persone coinvolte grazie all’intervento congiunto dell’elicottero Drago del Nucleo Volo dei Vigili del fuoco e di un elicottero della Guardia Costiera.

Il vigile del fuoco ha riportato solo alcune escoriazioni, mentre uno degli escursionisti, in condizioni più serie, è stato imbarrellato e trasferito per accertamenti sanitari.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche le unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).