Etna: cade in dirupo mentre raccoglie castagne, soccorso insieme a vigile del fuoco ferito

Il Servizio Regionale Sicilia del CNSAS, insieme alla Guardia di Finanza, ha effettuato il recupero di 2 uomini gravemente feriti sul versante Sud/Est dell’Etna. L’intervento è stato richiesto per un uomo che, mentre raccoglieva castagne, ha subito un grave trauma a un arto inferiore a seguito di una caduta in un’area ripida e impervia, caratterizzata da vegetazione fitta e salti di roccia. Durante il soccorso, un vigile del fuoco rilasciato da un elicottero è precipitato nella stessa zona, riportando gravi traumi. Le squadre di CNSAS e GdF hanno immobilizzato e iniziato il trasporto dei feriti verso valle. I tentativi notturni di recupero tramite elicottero della Marina Militare, utilizzando visori NVG, sono falliti a causa del forte vento. Le squadre a terra hanno proseguito il trasporto fino all’alba. Con la luce del giorno, gli elicotteri hanno effettuato il recupero finale, trasferendo i soccorritori e i feriti all’Ospedale Cannizzaro.