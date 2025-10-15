European Cybersecurity Challenge 2025: vittoria per la squadra guidata da Lorenzo Leonardini dell’Università di Pisa

Conquista la medaglia d’oro per la sicurezza informatica la squadra nazionale TeamItaly, battendo in finale Danimarca e Germania all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025. La principale competizione europea di hacking etico organizzata dall’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica, si è tenuta a Varsavia in Polonia dal 6 al 9 ottobre a Varsavia. A guidare la squadra italiana Lorenzo Leonardini, 24 anni, originario di Genova e studente magistrale del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Il team italiano è composto da 10 giovani, tra i 14 e i 25 anni, selezionati come i migliori talenti nazionali della cybersecurity.

Obiettivo della competizione è scoprire e valorizzare i migliori giovani esperti di sicurezza informatica in Europa, creando opportunità di incontro con università, aziende e istituzioni del settore.

Durante la gara, le squadre dei diversi paesi hanno affrontato due prove: una Capture the Flag in stile jeopardy e una sfida di attacco e difesa (attack & defense), che mettono alla prova tanto le capacità tecniche quanto la cooperazione e la strategia di squadra.

“La sfida maggiore – commenta Lorenzo Leonardini – è sempre l’organizzazione di squadra. Siamo un team di elementi molto forti, tutti con diversi anni di esperienza sia in competizioni, sia in generale in cybersecurity, ma è sempre complesso capire come orchestrarsi e suddividersi le sfide per massimizzare il punteggio. Siamo una squadra di persone affiatate, molti di noi giocano da molto insieme, e quest’anno ci siamo suddivisi il lavoro in modo molto efficiente, specialmente nella prima giornata, che era quella che ci preoccupava maggiormente”.

“Questa è la mia quinta edizione – prosegue Leonardini – e credo che ciò che arricchisce di più sia la possibilità di conoscere centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa, e da tutto il mondo, con la stessa passione, la stessa voglia di condividere e crescere assieme. La comunità di cybersecurity è estremamente aperta e incentrata sulla condivisione di conoscenze e tecniche: è sempre bello poter entrare in contatto con altre persone, con esperienze e storie diverse, accomunate dalla stessa passione”.

Alla competizione hanno partecipato 40 squadre in rappresentanza degli Stati membri dell’Unione Europea, dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), oltre alle 5 squadre internazionali ospiti: Australia, Canada, Costa Rica, Kosovo e Stati Uniti.