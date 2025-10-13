Expo 2025 Osaka: il Padiglione Italia chiude con numeri da record e investimenti miliardari

Si è conclusa con un bilancio straordinario la partecipazione italiana a Expo 2025 di Osaka. Il Padiglione Italia, vero e proprio avamposto della diplomazia economica e della promozione del Made in Italy, ha ospitato 791 eventi, di cui 210 a carattere economico, confermandosi un punto di riferimento per l’internazionalizzazione delle imprese. In sei mesi, oltre 7.500 rappresentanti di aziende italiane, giapponesi e internazionali hanno preso parte ad attività di business, generando 171 incontri B2B e più di 60 degustazioni nel ristorante ufficiale gestito da Eataly.

I risultati economici parlano chiaro: 1,766 miliardi di euro tra contratti e investimenti siglati all’interno del Padiglione. Tra i protagonisti, Danieli, con due commesse giapponesi da 200 milioni di euro, Ebara Corporation, che investirà 6 milioni a Gambellara (Vicenza), e Nsg Group, con 80 milioni destinati al sito di San Salvo (Chieti).

Spiccano anche i 50 milioni di Dr Automobiles per il rilancio di Macchia d’Isernia, i 150 milioni di Procos S.p.A. con 700 nuove assunzioni, e l’imponente investimento di 1,28 miliardi di euro di Ntt Data Italia per un nuovo data center a Milano.

Complessivamente, sono stati firmati 19 accordi e memorandum d’intesa, rafforzando il legame strategico tra Italia e Giappone nell’ambito dell’Italy-Japan Action Plan 2024-2027.