Fastweb down: il Codacons chiede indennizzi automatici per tutti gli utenti coinvolti da disservizi

”In tutta Italia una fetta ingente di cittadini, attività commerciali e aziende non riesce ad utilizzare i servizi di linea fissa, tra cui la connettività, a causa del problema tecnico sulla rete”. Ad affermarlo è il Codacons in merito al “grave disservizio nel settore della telefonia, con la rete fissa di Fastweb che da diverse ore risulta interessata da problemi tecnici”. Ciò, rileva l’associazione dei consumatori, “sta provocando disagi enormi specie a chi utilizza tali servizi per le proprie attività lavorative”. ”Disagi di cui ora l’azienda deve rispondere: chiediamo a Fastweb di studiare forme di indennizzo diretto in favore di tutti gli utenti, siano essi privati cittadini o imprese, coinvolti nell’interruzione del servizio, anche attraverso sconti sulle bollette. Ferma restando la possibilità per chi ha subito danni maggiori e dimostrabili di agire contro l’azienda per ottenere il giusto risarcimento”, conclude il Codacons.

Risolto il disservizio

Il disservizio che ha interessato la rete fissa di Fastweb nella mattina del 22 ottobre è stato risolto. Lo rende noto in un comunicato la società spiegando che l’evento “è stato causato da un problema di risoluzione Dns, che ha temporaneamente impedito l’accesso ad alcuni servizi e siti web. I tecnici si sono attivati tempestivamente per la risoluzione del problema mettendo in campo tutte le misure di mitigazione necessarie per ripristinare la piena operatività”.

Già alle 14, sottolinea Fastweb, “la maggior parte dei clienti aveva visto i propri servizi di connettività fissa tornare a funzionare regolarmente. Una parte limitata dei sistemi interni ha richiesto interventi aggiuntivi, ora in fase di completamento”. Fastweb “si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno nel garantire la massima affidabilità e continuità dei servizi”.

La nota Assoutenti

”I disservizi che stanno interessando da alcune ore i clienti Fastweb+Vodafone dimostrano ancora una volta la fragilità della rete e delle infrastrutture che gestiscono servizi essenziali come quelli telefonici e di connessione a internet”. Lo afferma Assoutenti, commentando i problemi tecnici che stanno interessando la rete fissa delle due società.

“Episodi come quello di oggi si stanno moltiplicando, e riguardano sia le società telefoniche, sia le app di messaggistica e i social network – spiega il presidente Gabriele Melluso – Disservizi che creano conseguenze sempre più pesanti per l’utenza, considerato che oggi l’uso di internet e dei servizi telefonici è diventato fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Questi episodi evidenziano tutte le fragilità delle infrastrutture che ancora non sono state risolte, in un contesto in cui la cittadinanza digitale e l’utilizzo massivo dell’intelligenza artificiale rendono la connettività un presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti civili, economici e sociali”.

“Questo disservizio in particolare dimostra che il diritto alla connessione non può più essere valutato come un semplice disagio nella routine quotidiana del consumatore, come avveniva dieci anni fa e come tuttora riportato nelle condizioni generali di contratto e nelle carte dei servizi. È necessario rivedere le politiche di customer care delle aziende e valutare tali disservizi non solo ai fini dell’indennizzo, ma anche del risarcimento del danno nei casi specifici, in misura economicamente più consistente, alla luce dell’uso ormai imprescindibile della rete nella vita di tutti i giorni”, conclude Melluso.

La parole di Udicon

“A seguito dei gravi disservizi che nella giornata di oggi hanno interessato la rete fissa Fastweb in diverse città italiane, abbiamo inviato una segnalazione formale alla società chiedendo il pieno ripristino dei servizi, una spiegazione chiara sulle cause del blackout e l’adozione di misure di ristoro per gli utenti coinvolti”. Lo afferma Martina Donini, Presidente nazionale Udicon (Unione per la difesa dei consumatori).

“La connettività non è più un optional ma un servizio essenziale e ogni interruzione prolungata compromette la vita quotidiana e lavorativa di migliaia di cittadini. Ci aspettiamo che l’azienda informi rapidamente gli utenti e riconosca forme adeguate di compensazione per i consumatori rimasti senza connessione, perché non si può più considerare la mancanza di rete come un semplice disagio”, ha aggiunto Donini.