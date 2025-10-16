Fecondazione assistita: a Bologna arriva IVI e apre un centro hi-tech

Una nuova clinica hi-tech dedicata alla fecondazione assistita e che farà fronte alla richiesta crescente di coppie in cerca di un figlio, con l’obiettivo di “dar vita ai loro sogni”. È questo il claim con cui Ivi, leader mondiale nella medicina della riproduzione, ha inaugurato oggi il suo nuovo centro a Bologna, destinato a diventare uno dei poli più avanzati in Italia ed Europa. Il centro nasce grazie a importanti investimenti che hanno permesso di dotarlo di laboratori di ultima generazione, protocolli innovativi basati anche sull’intelligenza artificiale e un’offerta terapeutica completa. Si tratta di un centro di terzo livello, ovvero una clinica in cui è possibile effettuare tutti i trattamenti di riproduzione medicalmente assistita, compresi i più complessi.

L’inaugurazione segna un passo importante per Ivirma Global, il gruppo internazionale di cui fa parte Ivi, che conta 190 cliniche in 15 Paesi e oltre 150.000 trattamenti eseguiti nel 2023, e che ha contribuito alla nascita di “oltre 250.000 bambini” dalla sua fondazione. “Dopo 10 anni di presenza in Italia, con sedi a Milano, Roma e Bari, abbiamo scelto Bologna per proseguire il nostro percorso di crescita, consapevoli della sua straordinaria tradizione medica e scientifica e del ruolo che questa città riveste come punto di riferimento per la sanità italiana”, spiega il fondatore di Ivi Antonio Pellicer. Non solo, perché la città è considerata anche “‘la culla della Pma’ per il ruolo pionieristico che ha avuto nello sviluppo delle prime tecniche di fecondazione assistita in Italia- aggiunge Blasco de Felice, Ceo del gruppo Ivirma Italia- con questa apertura, abbiamo voluto dare continuità a una tradizione di eccellenza”.

Il centro, attivo solo da qualche settimana, è stato completamente rinnovato con tecnologie all’avanguardia, protocolli basati sull’intelligenza artificiale e ambienti pensati per garantire comfort e riservatezza. Al suo interno ci sono incubatori a camera singola, ecografi, sistemi di tracciamento Rfid e monitoraggio ambientale continuo. Tra le tecnologie di punta, l’EmbryoScope con analisi time-lapse e software predittivo, e un sistema automatizzato per la diagnosi del liquido seminale. E c’è anche un settore dedicato alla crioconservazione, grazie a un software basato sull’intelligenza artificiale che valuta la qualità dei gameti e stima le probabilità di gravidanza futura. Nella squadra della clinica figurano “biologi, medici, psicologi, personale dedicato, attenzione al paziente e ostetriche. Tutti sono un ingranaggio di questo sistema che rappresenta per la coppia un percorso. Io lo chiamo il ‘viaggio della fertilità’– riassume il direttore della clinica Mauro Cozzolino– qui dentro siamo pronti a trattare un gran numero di coppie emiliane e non, con l’idea di offrire alle coppie di questo territorio trattamenti di eccellenza clinica ed umana”.

I numeri sulla procreazione medicalmente assistita

In Emilia-Romagna sono tante le coppie che fanno ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, riferisce ancora Cozzolino. “Nel solo 2022, ha riguardato il 3,8% dei parti in regione, dato più alto dell’ultimo decennio”, un dato che ha portato alla nascita di 1.167 bambini e con un’età media delle donne trattate di 37 anni, leggermente superiore alla media nazionale. Le tecniche più utilizzate sono Fivet (53,4%) e Icsi (36,9%), mentre l’inseminazione intrauterina (Iui) ha riguardato il 5,1% dei casi. Il ricorso alla Pma poi cresce con l’età: si passa dall’1,5% sotto i 35 anni al 16,1% oltre i 40. Tra le donne trattate, il 9,6% ha 46 anni o più.

La frequenza è maggiore tra italiane (4,7%) rispetto alle straniere (1,7%) e tra chi ha un alto livello di istruzione. In Italia, invece, dal 2021 al 2024 i centri Ivi hanno seguito “oltre 4.300 coppie, portando alla nascita di più di 2.600 bambini”. In forte crescita anche la preservazione della fertilità, aumentata del 200% nello stesso periodo. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ricorda Ivi, oltre 217.000 bambini sono nati in Italia grazie alla Pma negli ultimi 20 anni, e nel 2022, le tecniche di fecondazione assistita hanno rappresentato il 4,3% delle nascite totali. Tuttavia, la distribuzione dei centri resta disomogenea: più della metà si concentra in Lombardia, Campania, Veneto e Lazio, con oltre un terzo delle pazienti costrette a spostarsi fuori regione per ricevere cure.

“L’evoluzione della domanda riflette i cambiamenti sociali– è il commento del fondatore Pellicer- e richiede risposte scientifiche e strutturate. L’apertura del centro di Bologna è un passo importante in questa direzione”. Un fenomeno che si traduce anche in un notevole interesse alla nuova clinica bolognese, a poche settimane dall’apertura. Nel mese di settembre infatti, “abbiamo eseguito ben 100 prime visite di coppie che sono venute per interesse a cicli di fecondazione assistita e questo è un numero molto alto per una clinica così nuova”, conclude il Ceo De Felice.