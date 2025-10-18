Fiamme su un volo: una batteria al litio costringe all’atterraggio d’emergenza

Atterraggio di emergenza per un volo di Air China, partito dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, e diretto a Incheon, in Corea del Sud. L’aereo è stato dirottato a Shanghai dopo un incendio scoppiato a bordo. A prendere fuoco spontaneamente è stata una batteria al litio all’interno di un bagaglio a mano. Lo comunica la compagnia in un post sul social network cinese Weibo. “L’equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito“, si legge nel comunicato. Immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l’incendio.