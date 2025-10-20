“Finanziamenti innovativi per l’adattamento climatico: sbloccare soluzioni scalabili”: il webinar del Cmcc

Organizzato congiuntamente da UNDP, NDC Partnership e Center for Access to Climate Finance sotto gli auspici dell’Adaptation Accelerator Hub (AAH), il webinar “Finanziamenti innovativi per l’adattamento climatico: Sbloccare soluzioni scalabili” si basa sul Dialogo di alto livello sulle soluzioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici, convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite con i partner il 22 settembre 2025 e mira a portare avanti la discussione su come la finanza innovativa per l’adattamento possa essere ampliata e replicata.

Inizierà inquadrando la sfida del finanziamento dell’adattamento e presentando le prossime Linee Guida sulla Strategia di Finanziamento dell’Adattamento dell’UNDP, illustrando come i Piani Nazionali di Sviluppo (NAP) e i Contributi Nazionali (NDC) si stiano traducendo in canali e strategie di finanziamento. Successivamente, la sessione analizzerà una gamma di strumenti di finanziamento emergenti e scalabili, tra cui obbligazioni, assicurazioni e finanziamenti a rischio, e strumenti basati sui Diritti Speciali di Prelievo (DSP), evidenziando considerazioni pratiche sulla progettazione, politiche abilitanti e percorsi per sbloccare capitali sia pubblici che privati.

La discussione

La discussione si baserà su esperienze concrete di diversi Paesi. L’Uruguay condividerà il suo pionieristico titolo di Stato legato alle performance climatiche, il primo del suo genere a legare gli incentivi finanziari ai risultati dell’adattamento. Attraverso uno scambio interattivo con un esperto dell’Insurance and Risk Financing Facility (IRFF), il Ministero delle Finanze etiope presenterà la sua strategia di finanziamento del rischio di catastrofi e gli sforzi per istituire un fondo nazionale per il rischio di catastrofi e un’assicurazione dei beni pubblici. Un rappresentante del Fondo Monetario Internazionale (FMI) presenterà il potenziale dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP) come strumento chiave per la finanza per il clima e lo sviluppo, condividendo le esperienze del FMI e dei Paesi partner (in particolare Ruanda e Costa Rica) con il Resilience and Sustainability Facility (RSF).

Potranno essere inclusi altri esempi nazionali per presentare diversi strumenti di finanziamento misto, obbligazioni municipali o obbligazioni blu, garanzie di credito o canali di investimento per il clima, ad esempio. Saranno esplorate soluzioni di innovazione e trasferimento del rischio nel settore privato attraverso la lente delle opportunità di assicurazione e coinvestimento e come questi meccanismi possano essere ampliati, replicati e supportati attraverso politiche, assistenza tecnica e finanziamenti misti.