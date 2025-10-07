Fisica sotto i riflettori, oggi l’annuncio dei vincitori del Nobel 2025

Oggi la Royal Swedish Academy of Sciences annuncerà il vincitore del Nobel per la Fisica 2025 nella storica sala delle sessioni di Stoccolma, continuando la prestigiosa tradizione di celebrare i contributi scientifici che hanno radicalmente ampliato la comprensione umana del mondo naturale. La settimana dei Nobel è iniziata ieri con l’assegnazione del premio per la Fisiologia o Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte rivoluzionarie sul sistema immunitario, in particolare su come questo venga regolato per evitare attacchi agli organi del corpo.

Il premio per la Fisica riconosce scoperte che hanno fondamentalmente avanzato la conoscenza scientifica, spesso trasformando la tecnologia, la società e il nostro modo di comprendere l’universo. Lo scorso anno, il riconoscimento è stato assegnato a ricercatori che hanno posto le basi dell’intelligenza artificiale attraverso modelli di machine learning ispirati al funzionamento del cervello umano.

Quest’anno, l’assegnazione del Nobel per la Fisica si inserisce in una serie di premi che si terranno tra il 6 e il 13 ottobre, comprendendo anche i riconoscimenti per chimica, letteratura, pace e scienze economiche. Il premio include una medaglia d’oro, un diploma e un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi, equivalenti a circa 1,17 milioni di dollari USA.

La storia del Nobel per la Fisica risale al 1901 e celebra spesso ricerche il cui impatto si manifesta nel corso di decenni. Il processo di selezione prevede nomination esperte, valutazioni approfondite e una votazione a maggioranza per individuare i laureati, assicurando che le scoperte abbiano superato il vaglio del tempo e della comunità scientifica.

L’annuncio di oggi sarà trasmesso in diretta a partire dalle 11:30 (annuncio alle 11:45) sui canali digitali ufficiali del Nobel, permettendo a spettatori di tutto il mondo di assistere alla rivelazione dei vincitori, autori di scoperte che spingono i confini della fisica e aprono nuove strade alla scienza e alla tecnologia.