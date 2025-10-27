Forte maestrale e mareggiate sulla Sardegna: allerta meteo fino a mezzanotte

La Sardegna è interessata in queste ore da intense raffiche di maestrale e da mareggiate lungo le coste. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo valido fino alla mezzanotte di oggi. Sono previsti venti forti provenienti da Ovest-Nord/Ovest su gran parte dell’Isola, con intensità fino a burrasca sulla Gallura e lungo i crinali montuosi. In alcune aree – in particolare sulla Gallura, sul Golfo di Orosei e sui rilievi orientali – le raffiche potranno raggiungere localmente la soglia di burrasca forte o addirittura di tempesta.

Sulle coste più esposte delNord e del Nord/Ovest sono attese mareggiate con onde che potranno raggiungere i 4 metri di altezza e un periodo medio superiore ai 7 secondi, localmente fino a 8.

