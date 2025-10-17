Forte maltempo in Puglia: allagamenti e disagi a Bari

A causa delle intense piogge cadute durante la notte e questa mattina, a Bari il sottopasso Bruno Buozzi, vicino al cimitero e al Ponte Adriatico, uno degli accessi principali al centro città per chi arriva dalla provincia, è allagato. Il traffico automobilistico è stato temporaneamente interrotto e la Polizia Locale invita a seguire percorsi alternativi. Ieri per Bari è stata diramata un’allerta meteo arancione, che prevedeva precipitazioni sparse e diffuse, accompagnate da temporali forti e grandinate. Previste inoltre raffiche di vento intense che potrebbero provocare ulteriori disagi.

