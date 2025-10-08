Forte ondata di maltempo in Romania: inondazioni e blackout

Una forte ondata di maltempo sta interessando la Romania, investita dal ciclone Barbara. Gli effetti sono strade e case allagate, alberi caduti e persone salvate da auto bloccate nell’acqua. Parte del Paese è rimasta per ore senza corrente elettrica. Gran parte del Paese, secondo quanto riportato da Hotnews, si trova sotto allerta per piogge abbondanti, tempeste e nevicate con bufere in montagna, almeno fino a stasera. Bucarest e altre cinque contee sono state sotto allerta rossa per fenomeni meteorologici estremi fino al primo pomeriggio di oggi. I meteorologi hanno deciso di prolungare l’allerta di altre tre ore per alcune zone della contea di Constanța, dove si sono registrati i maggiori problemi a causa delle piogge torrenziali.