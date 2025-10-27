Forte scossa di terremoto ai Caraibi: epicentro a est della Guadalupa | DATI

Una forte scossa di terremoto ha colpito i Caraibi alle 8:38 locali (le 13:38 italiane) di oggi, lunedì 27 ottobre, proprio mentre l’area fa i conti con la furia dell’uragano Melissa. I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.5, secondo i dati dell’USGS, con epicentro in mare, 162km a est di Beauséjour, in Guadalupa, e profondità di 10km. Non si hanno, al momento, notizie di danni a persone o cose. Il Pacific Tsunami Warning Center comunica che “non vi è alcuna significativa minaccia di tsunami da questo terremoto. Tuttavia c’è una possibilità molto bassa di onde di tsunami lungo le coste più vicine all’epicentro”.