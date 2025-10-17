Forte scossa di terremoto al confine Pakistan-Afghanistan | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Pakistan alle 16:45 locali (le 14:15 italiane) di oggi, venerdì 17 ottobre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.6, avvenuto nell’estremo nord del Paese, vicino al confine con l’Afghanistan, con epicentro individuato 43km a est-sudest della città afghana di Khandūd. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 15km. Non si hanno, al momento, notizie di danni a persone o cose.