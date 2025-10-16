Forte scossa di terremoto al largo dell’Antartide

Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 è stato registrato oggi, 16 ottobre 2025, alle 01:42 UTC (03:42 ora italiana) nel Mare Antartico, con ipocentro ad una profondità di 80 km. L’evento, segnalato dall’INGV, è avvenuto a Sud dell’Oceano Atlantico, in un’area scarsamente popolata e priva di infrastrutture. La regione è caratterizzata da una moderata attività sismica legata all’interazione tra la placca antartica e quella sudamericana. I terremoti in quest’area, pur essendo frequenti, raramente provocano danni significativi a causa della lontananza dai principali insediamenti umani.