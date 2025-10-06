Terremoto scuote le Marche, forte sisma al largo di Pesaro e Ancona: paura al Centro/Nord | DATI e MAPPE

Forte terremoto al largo delle Marche: l’INGV segnala un sisma magnitudo ML 4.4, avvenuto sulla costa tra Pesaro e Ancona. L’evento è stato registrato alle 12:13, con ipocentro ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato a 32 km da Fano, 37 km da Pesaro, 42 km da Ancona, 65 km da Rimini e 92 km da Cesena. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Ancona, Fano, Senigallia, Pesaro, Osimo, Perugia, Tolentino, Ascoli Piceno, San Costanzo e Santa Maria Nuova (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Il terremoto è avvenuto nella stessa zona dove si registrarono 2 forti scosse (magnitudo 5.5 e 5.2) il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.

Il sisma principale, avvertito in numerose località del Centro/Nord (mappa di seguito), è stato seguito da un evento magnitudo 2.5, avvenuto alle 12:22.

Sopralluoghi a Fano

Aperto il Centro operativo comunale a Fano, con sopralluoghi preventivi nelle scuole: è quanto deciso dal sindaco Luca Serfilippi dopo la scossa di scossa di terremoto avvertita dai cittadini fanesi e in altre città delle Marche più lontane come Ancona. A titolo puramente precauzionale, il primo cittadino ha disposto l’apertura del COC per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi. È stato inoltre incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di avviare sopralluoghi preventivi in tutte le strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare famiglie e personale scolastico. In via Guido del Cassero, a titolo cautelativo, è stata disposta la chiusura momentanea al traffico in attesa del sopralluogo dei tecnici comunali. La circolazione è temporaneamente deviata lungo il percorso del Pincio, sotto l’Arco d’Augusto. “La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei nostri studenti, è la nostra priorità – dichiara Serfilippi – Al momento non si registrano danni, ma abbiamo deciso di procedere con controlli mirati per tranquillizzare la popolazione e garantire la massima serenità“.

A seguito dell’evento sismico registrato alle 12:13 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Pesaro-Urbino, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento, non risultano danni a persone o cose.