Forte terremoto al largo della Penisola di Kamchatka e delle isole Curili (Russia): l’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto alle 08:06 ora italiana (19:06 ora locale) ad una profondità di 9 km. L’area interessata dal terremoto si trova sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, estremamente ricca di vulcani e terremoti.
Forte terremoto al largo Kamchatka e isole Curili | DATI e MAPPE
Terremoto sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, al largo della Penisola di Kamchatka e delle isole Curili
