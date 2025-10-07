Forte terremoto scuote la Papua Nuova Guinea | DATI e MAPPE

Forte terremoto in Papua Nuova Guinea: l’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.7 avvenuto alle 13:05 ora italiana (21:05 ora locale). L’epicentro è stato localizzato a pochi km a Nord/Ovest dalla località di Lae, capoluogo della Provincia di Morobe. L’ipocentro è stato registrato ad una profondità di 77 km. Non si hanno al momento notizie su eventuali danni a persone o cose.