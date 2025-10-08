Forte terremoto scuote le Vanuatu | DATI e MAPPE

Forte terremoto al largo delle isole Vanuatu. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto alle 00:36 ora italiana (09:36 ora locale) ad una profondità di 18 km. Le Vanuatu si trovano sulla Cintura di Fuoco del Pacifico (o Anello di Fuoco), una zona con elevata attività sismica e vulcanica dovuta alla tettonica delle placche. Questa lunga fascia geologica, che si estende per migliaia di km nel Pacifico, è caratterizzata da un’alta concentrazione di vulcani e terremoti.