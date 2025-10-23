Forte terremoto scuote l’Indonesia: epicentro nel Mar di Banda | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia alle 20:46 locali (le 13:46 italiane) di oggi, giovedì 23 ottobre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.6 con epicentro nel Mar di Banda, 210km a ovest-sudovest di Tual, e profondità di 94km. Non si hanno, al momento, notizie di danni a persone o cose.