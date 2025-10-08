Frana devastante in India: almeno 15 morti nell’Himachal Pradesh

Almeno 15 persone sono morte martedì sera ora locale nell’Himachal Pradesh, in India: una frana di vaste proporzioni ha travolto un autobus in transito nella zona collinare del distretto di Bilaspur. L’incidente, avvenuto in seguito a giorni di piogge torrenziali, ha provocato una tragedia che le autorità locali collegano al progressivo indebolimento dei versanti montuosi dovuto alle precipitazioni estreme. Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo del mezzo si trovavano tra i 20 e i 25 passeggeri. Nove uomini, 4 donne e 2bambini sono stati confermati tra le vittime, mentre 3 minori feriti sono stati tratti in salvo e ricoverati in ospedale. Le operazioni di soccorso, rese difficili dalle piogge intermittenti, proseguono alla ricerca dei dispersi, che si temono morti.

Il primo ministro dello stato, Sukhvinder Singh Sukhu, ha espresso cordoglio per le vittime, così come il presidente dell’India Draupadi Murmu e il premier Narendra Modi, che hanno inviato messaggi di solidarietà alle famiglie colpite.

L’evento si inserisce in un quadro meteorologico particolarmente difficile per l’intero subcontinente sudasiatico. Piogge eccezionali e frane hanno recentemente devastato vaste aree di India, Pakistan, Nepal, Bhutan e Bangladesh. Solo ad agosto, nello Stato indiano dell’Uttarakhand, un’intera comunità è stata spazzata via da un’alluvione lampo, mentre nello scorso fine settimana almeno 44 persone sono morte in Nepal a causa di frane ed inondazioni.