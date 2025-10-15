Francia, le possibili conseguenze dall’interruzione del gasdotto sul collegamento del Rodano

La capacità di importazione di GNL della Francia quest’inverno sarà limitata da un’interruzione del gasdotto sul collegamento del Rodano. Lo ha affermato l’operatore NaTran, limitando la flessibilità energetica del Paese, mentre l’Europa si prepara a maggiori forniture di gas super-refrigerato. L’interruzione potrebbe ridurre le forniture totali di circa 43,5 TWh durante l’inverno, equivalenti a circa 11 giorni della domanda invernale totale di gas della Francia. “Il transito sull’arteria del Rodano è stato interrotto almeno fino alla fine del prossimo inverno a seguito di un incidente sulla rete del 26 settembre”, ha dichiarato un portavoce di NaTran. L’azienda non ha fornito dettagli sull’incidente. Con una capacità di 160 GWh al giorno, il gasdotto consente al gas convertito da GNL nei due terminali di Fos-sur-mer di entrare nella rete di trasmissione e di essere trasportato in tutta la Francia.

L’incidente si aggiunge agli scioperi in corso presso i terminali GNL di Fos-sur-mer e Montoir-de-Bretagne per motivi salariali. Nelle ultime sei settimane gli scioperi hanno interrotto i trasporti verso i terminal gestiti da Elengy, con i flussi da Fos Cavaou che sono ripresi il 28 settembre, dopo una richiesta di NaTran a Elengy per evitare rischi di approvvigionamento. I flussi combinati dai terminal di Fos Cavaou e Fos Tonkin sono diminuiti su base mensile, ma questo è stato più che compensato dai maggiori flussi dai terminal di Dunkerque e Montoir.