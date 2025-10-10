Freddo e maltempo in Russia: “Barbara” ha raggiunto Mosca, il ciclone visto dallo Spazio

I satelliti di Roscosmos hanno registrato il passaggio del ciclone “Barbara”, un intenso vortice atmosferico che sta influenzando le condizioni meteorologiche di vaste aree della Russia. Le immagini, ottenute dai satelliti meteorologici denominati “Elektro-L” e “Arktika-M“, mostrano una struttura ciclonica ben sviluppata, portando un brusco calo delle temperature e forti precipitazioni. Mosca e diverse regioni centrali si preparano a giornate di piogge intense e venti freddi.

Il ciclone Barbara porta piogge e vento su Mosca

Il potente ciclone denominato Barbara, formatosi nei primi giorni di ottobre sopra i Balcani, ha raggiunto la regione di Mosca, portando piogge intense e venti sostenuti. Il fenomeno ha già colpito duramente l’Europa orientale: in Serbia, Bosnia e Bulgaria sono caduti fino a 50 cm di neve, mentre nel Sud della Russia si sono registrati allagamenti e frane. Ora Barbara si dirige verso il centro del Paese, dove i rovesci diventeranno quasi ininterrotti fino a lunedì, con accumuli fino a metà della norma mensile di ottobre.

Le temperature si manterranno inizialmente attorno ai +10°C, per poi scendere progressivamente fino a +2°C, con possibili episodi di pioggia mista a neve a metà della prossima settimana.

Sono possibili disagi alla circolazione, allagamenti locali e rischio di raffreddamenti. Il ciclone “Barbara” segnerà, di fatto, l’inizio della tarda stagione autunnale nella capitale russa.