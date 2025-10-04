Fuga di gas a Milano: evacuazione in via Zendrini per rischio metano

Una fuga di gas metano avvenuta intorno alle 18 di oggi in via Zendrini, a Milano, ha causato la diffusione di aria irrespirabile, costringendo i residenti di uno stabile all’evacuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno da poco concluso le operazioni di soccorso. L’incidente sarebbe avvenuto durante una serie di lavori di escavazione con la conseguente rottura di una tubazione. Sul posto, oltre ad un mezzo del distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna, anche gli esperti del nucleo Nbcr (batteriologico-chimico-radiologico) che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Nessuna persona è risultata coinvolta e da poco i residenti sono stati fatti rientrare nelle rispettive abitazioni.

A seguito delle successive verifiche effettuate insieme ai vigili del fuoco, Unareti ha confermato l’assenza di pericoli. Sul posto anche personale del 118 e polizia locale.