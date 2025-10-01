Gava (Mase): “350 milioni per il dissesto idrogeologico nel 2025”

“350 milioni di euro alle Regioni per l’anno 2025 per realizzare interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, interamente a carico del Mase, con l’obiettivo di tutelare le comunità e proteggere il territorio“. Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente, Vannia Gava. “Con il dl Ambiente di recente approvazione – prosegue Gava – abbiamo anche potenziato il ruolo dei commissari, semplificato la burocrazia e accelerato la realizzazione degli investimenti”.

“Il dissesto idrogeologico rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l’Italia. Con queste misure ribadiamo la nostra attenzione alla prevenzione, con opere che riducono i rischi e generano benefici durevoli per l’ambiente, l’economia e i cittadini“, ha concluso il viceministro.