Gaza, Trump su Greta Thunberg: “una piantagrane con problemi di gestione della rabbia”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’attivista svedese Greta Thunberg una “piantagrane” per aver partecipato alla missione umanitaria della Flotilla, che ha tentato di portare aiuti umanitari ai palestinesi. “Vuoi dire che non le interessa più l’ambiente – ha detto Trump, rispondendo ai giornalisti ad una domanda sulla Flotilla – Adesso è presa da questo. È una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”. “È piena di rabbia – ha aggiunto il Presidente USA nello Studio Ovale – se la guardi, per essere così giovane è davvero arrabbiata, così fuori di sé. È solo una piantagrane”.