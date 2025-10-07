Gelo e afa nello stesso continente: l’Europa divisa dal meteo estremo

L’avvio di ottobre 2025 certifica un’Europa meridionale a due velocità. L’Italia è piombata in una fase di freddo eccezionale, con minime prossime allo zero persino a bassa quota, mentre tra Spagna e Turchia resiste un caldo quasi estivo con picchi fino a 37°C e notti tropicali che si spingono in quota. Un contrasto che evidenzia la forte variabilità stagionale del Mediterraneo e la necessità di monitorare costantemente i cambi di massa d’aria.

Italia: crollo termico e mattinate da fine novembre

La prima settimana di ottobre ha visto un deciso calo delle temperature in tutta la penisola. In pianura e nelle valli interne le minime hanno sfiorato lo 0°C, con numerosi valori compresi tra 4–5°C, specie lungo l’Adriatico e nel Nord interno. Anche le massime diurne sono crollate su livelli tipici del tardo autunno, complice l’afflusso di aria fredda continentale dalle regioni russe. Le prime inversioni termiche sono state registrate nelle conche interne con nebbie e brinate precoci.

Spagna: 37°C in Andalusia e oltre 31°C in Galizia

All’estremo opposto, la Spagna continua a sfidare le medie storiche. In Andalusia si sono raggiunti 37°C, valori tipici di agosto, mentre in Galizia i termometri hanno superato i 31°C (contro medie di periodo attestate sui 20–21°C). Le minime miti tra 18 e 19°C e la persistenza di giornate soleggiate confermano un pattern dominato da afflussi subtropicali e da un campo di alta pressione stabile di matrice nordafricana.

Turchia: notti tropicali fino a 1400 m e tendenza al rialzo

In Turchia, il caldo resiste persino in quota. Si segnalano notti tropicali con minime sopra i 20°C fino a 1400 metri sul livello del mare. Le temperature massime oscillano tra 23 e 27°C su molte aree costiere e interne, con ulteriore tendenza all’aumento nei prossimi giorni. Ad Ankara le minime si mantengono tra 13 e 16°C, mentre in Cappadocia si registrano massime sui 19°C e valori inferiori ai 10°C solo nelle valli più riparate.

Perché questo contrasto? Il Mediterraneo spaccato in due

Il motivo è legato alla disposizione dei centri di alta e bassa pressione sul continente. L’Italia si trova sotto l’influenza di correnti fredde orientali provenienti dalla Russia, mentre la Penisola Iberica e l’Anatolia sono interessate da flussi caldi di origine atlantica e nordafricana. Questa configurazione genera un forte gradiente termico su scala europea e una netta contrapposizione tra gelo e calore nel Mediterraneo.

Implicazioni e prospettive

Salute: in Italia aumentano i rischi legati a freddo precoce e sbalzi termici, mentre in Spagna e Turchia permane il disagio da caldo e affaticamento notturno.

in Italia aumentano i rischi legati a e sbalzi termici, mentre in Spagna e Turchia permane il e affaticamento notturno. Agricoltura: il freddo improvviso può danneggiare le colture tardive italiane, mentre il caldo prolungato accelera la maturazione dei raccolti in Iberia e Anatolia.

il freddo improvviso può danneggiare le colture tardive italiane, mentre il caldo prolungato accelera la maturazione dei raccolti in Iberia e Anatolia. Energia: l’alternanza tra riscaldamento e raffrescamento comporta stress per le reti elettriche e aumento dei consumi stagionali.

Nel breve termine lo scenario resta altamente dinamico: possibili nuove irruzioni fredde sull’Italia e persistenza del caldo oltre la media su Spagna e Turchia, almeno fino alla metà del mese.