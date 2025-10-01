Generazione AI: come l’intelligenza artificiale sta riscrivendo il presente e il futuro della scuola italiana

Giovedì 2 ottobre 2025 presso WAO Isola si terrà l’incontro “Generazione AI – La nuova sfida della scuola”, inserito nel programma della Milano Digital Week 2025. Promosso da Yellow Tech e dal think tank Tortuga, l’evento sarà l’occasione per presentare i risultati della prima ricerca nazionale sull’impatto della Generative AI nel sistema scolastico italiano. Un report che fotografa un cambiamento già in atto e che pone domande cruciali su come accompagnare la scuola in questa trasformazione.

A moderare il dibattito sarà Andrea Ceredani, giornalista professionista di Sky TG24. Interverranno Diana De Marchi, Consigliera del Comune di Milano, Federica Franchi, docente del Liceo Quasimodo, Margherita Giambi, rappresentante del Leone XIII, Antonio Pisante, founder di Yellow Tech, e Alessandro Fusari di Tortuga e Paolo Branchini, della Segreteria tecnica del Ministro Valditara.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata alla cultura digitale e all’innovazione, che ogni anno porta a Milano eventi, workshop e incontri aperti alla città.

I partner della ricerca

Tortuga è un think tank indipendente composto da giovani economisti e scienziati sociali che da dieci anni lavora per promuovere politiche pubbliche basate su dati ed evidenze scientifiche. Nel 2025 ha celebrato il decennale al Palazzo Reale di Milano, dopo aver collaborato con oltre 50 aziende, istituzioni e media e affiancato più di 20 policymaker nell’elaborazione di analisi e proposte di policy.

Yellow Tech è una realtà italiana nata per rendere l’intelligenza artificiale accessibile e utile a scuole, aziende e pubbliche amministrazioni. Con oltre 200 formatori certificati in tutta Italia, accompagna persone e organizzazioni nel cambiamento tecnologico, offrendo percorsi di formazione AI.