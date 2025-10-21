Germania, preoccupazione sulle disuguaglianze energetiche: gli studi

Il crescente bisogno di climatizzatori richiederà sforzi coordinati a livello mondiale. Secondo una serie di studi cui hanno collaborato anche ricercatori dell’Ifo Institut di Monaco di Baviera, “senza interventi politici decisi, la domanda globale di energia per il raffreddamento potrebbe triplicare entro il 2050″. “Servono con urgenza soluzioni che garantiscano maggiore energia, promuovano l’efficienza, riducano il calore urbano e incoraggino cambiamenti comportamentali”, afferma Filippo Pavanello, economista dell’Ifo. Le ricerche evidenziano un forte aumento dell’utilizzo di sistemi di climatizzazione: se oggi solo il 27% delle famiglie ne dispone, la quota potrebbe salire al 55% entro metà secolo. Tuttavia, l’accesso non sarà uniforme: in Africa, ad esempio, meno del 15% delle abitazioni avrà impianti di raffrescamento, lasciando quasi 4 miliardi di persone esposte a caldo estremo senza protezione.

Le disuguaglianze

Alle disuguaglianze di natura geografica si aggiungono quelle di natura più specificatamente economica. Secondo i dati prodotti dalle ricerche, le famiglie a basso reddito potrebbero infatti arrivare a spendere fino all’8% del loro budget per la refrigerazione, contro lo 0,2-2,5% dei più abbienti, aggravando così povertà energetica e disuguaglianze. Per affrontare queste criticità, gli esperti chiedono politiche integrate che combinino l’aumento dell’offerta energetica da fonti rinnovabili, l’adozione di tecnologie efficienti, una pianificazione urbana anti-calore e campagne per modificare le abitudini, come l’uso moderato dei termostati.

Già oggi i condizionatori sono tra i principali motori della domanda elettrica globale. “Garantire un accesso sostenibile ed equo a spazi abitabili è una priorità morale, sanitaria e sociale”, avverte Pavanello, “le temperature nelle città salgono, così come i morti per ondate di calore. È ora di agire”.