Giallo droni: 15 velivoli senza pilota avvistati a Elsenborn, caos all’aeroporto di Monaco

Una quindicina di droni sono stati rilevati la notte scorsa nella base militare di Elsenborn, in Belgio. Lo hanno rivelato i media Vrt e Het Laatste Nieuws, mentre la difesa ha annunciato l’apertura di un’inchiesta. La base ospita un campo di addestramento dell’esercito belga, al confine con la Germania. I droni sono stati avvistati casualmente durante un test. L’aeroporto di Monaco ha riaperto dopo essere rimasto chiuso per diverse ore a seguito di un allarme drone. Lo hanno annunciato le autorità dello scalo bavarese, sottolineando che l’allarme che aveva portato alla chiusura aveva causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3.000 passeggeri. Altri 15 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti.