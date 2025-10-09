Giappone, allerta massima nelle Isole Izu per l’arrivo del tifone Halong | FOTO

L’arcipelago delle Isole Izu, a Sud della capitale giapponese, è in stato di massima allerta per l’arrivo del tifone Halong, il 22° della stagione, che nelle prossime ore porterà piogge “eccezionalmente intense” e venti di forza distruttiva. L’Agenzia meteorologica nazionale del Giappone (JMA) ha emesso un allarme speciale per la regione, avvertendo la popolazione di condizioni meteo estremamente pericolose e della possibilità di gravi danni a infrastrutture e abitazioni. Le autorità locali hanno invitato i residenti alla massima prudenza e a prepararsi a possibili evacuazioni, vista l’elevata probabilità di frane e allagamenti.

L’avviso riguarda in particolare l’isola di Hachijo, situata circa 280 km a Sud di Tokyo, dove il tifone si sta avvicinando con venti che già raggiungono i 252 km/h. Alle 7 del mattino ora locale (mezzanotte in Italia), Halong si trovava circa 70 km a Sud/Est di Hachijo e si muoveva verso Nord/Est ad una velocità di 30 km/h.

A corredo dell’articolo, nella gallery in alto, le immagini mozzafiato che ritraggono il tifone, visto dalla Stazione Spaziale Internazionale, realizzate dall’astronauta giapponese Kimiya Yui.