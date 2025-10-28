Accordo Giappone-Stati Uniti per la sicurezza delle terre rare

Il Giappone e gli Stati Uniti hanno siglato un accordo quadro per garantire la stabilità delle forniture di terre rare e minerali critici, risorse fondamentali per i settori tecnologico, energetico e della difesa. L’intesa prevede una cooperazione rafforzata e nuovi investimenti destinati a sostenere l’estrazione e la lavorazione di questi materiali in entrambi i Paesi. Entro 6 mesi saranno adottate misure concrete per avviare i progetti considerati prioritari. La firma è avvenuta a Tokyo durante la visita del presidente Donald Trump, che ha incontrato il premier Sanae Takaichi. L’accordo arriva in risposta ai recenti controlli imposti dalla Cina sulle esportazioni di terre rare, una mossa che ha spinto le economie occidentali ad accelerare la diversificazione delle proprie fonti di approvvigionamento.