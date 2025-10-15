Giappone, epidemia di influenza in anticipo: migliaia di casi e scuole chiuse

Le autorità sanitarie giapponesi hanno dichiarato ufficialmente un’epidemia di influenza con oltre 6mila casi registrati al 10 ottobre, un numero insolitamente alto per questo periodo dell’anno. Secondo la rivista Nature, i focolai influenzali in Giappone si manifestano di norma a fine novembre, ma nel 2025 la stagione è iniziata con quasi 5 settimane di anticipo, costringendo oltre cento scuole alla chiusura temporanea. Quasi la metà dei 287 ricoveri ospedalieri di settembre riguarda bambini di età pari o inferiore a 14 anni. Gli esperti attribuiscono l’impennata dei contagi al ceppo H3N2 del virus dell’influenza A, già responsabile di picchi in Australia e Nuova Zelanda negli ultimi mesi invernali dell’emisfero australe.

Il virologo Vinod Balasubramaniam (Monash University Malaysia) sottolinea che la ripresa dei viaggi internazionali, il cambiamento climatico e la bassa immunità nelle fasce più vulnerabili potrebbero spiegare l’anticipo della stagione influenzale. Anche altri Paesi asiatici, come la Malesia, hanno riportato ondate precoci e diffuse di H3N2, con migliaia di studenti contagiati.