Giappone, orso irrompe al supermercato e ferisce clienti

Gli avvistamenti di orsi in Giappone stanno diventando sempre più frequenti e, in alcuni casi, sfociano in attacchi mortali. Ieri sera, un esemplare adulto, alto circa 1,5 metri, ha seminato il panico all’interno di un supermercato di Numata, nella prefettura di Gunma, ferendo 2 uomini e provocando momenti di terrore tra i clienti. Secondo quanto riportato dalle autorità locali e dall’emittente pubblica NHK, l’orso è entrato nel supermercato poco dopo le 19:30, passando dall’ingresso principale. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’animale aggirarsi per circa 4 minuti tra le corsie, visibilmente disorientato. Durante il breve episodio, l’orso ha ferito lievemente 2 clienti, un uomo di 76 anni e un altro di 69. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Oltre alle persone, l’orso ha causato danni materiali: ha rotto la vetrina del banco del pesce, calpestato alcuni avocado nella sezione frutta e ha tentato di arrampicarsi sugli scaffali. Al momento dell’incidente, nel negozio erano presenti tra i 30 e i 40 clienti. L’area urbana in cui è avvenuto l’attacco si trova a circa 2 km dalla stazione ferroviaria di Numata e, pur essendo popolata, confina con zone montuose, habitat naturale per gli orsi.

Inoltre, un uomo è stato trovato morto su una montagna nella regione di Iwate, nel Nord del Paese, in quello che le autorità sospettano essere un altro attacco di orso. Sempre nella regione di Iwate, un contadino è stato aggredito davanti alla sua abitazione da un orso accompagnato da un cucciolo. Pochi giorni fa, invece, una turista spagnola è stata attaccata da un orso nel villaggio montano di Shirakawa-go, noto per i suoi tetti di paglia, patrimonio UNESCO.

Secondo il Ministero dell’Ambiente giapponese, tra aprile e settembre di quest’anno sono state registrate 108 aggressioni da parte di orsi in tutto il Paese, 5 delle quali con esito mortale. Gli esperti collegano l’aumento degli avvistamenti e delle aggressioni a diversi fattori, tra cui i cambiamenti climatici, che alterano le abitudini alimentari degli animali, e lo spopolamento delle aree rurali, che riduce la presenza umana nelle zone di confine tra foresta e città.

In risposta ai recenti episodi, la polizia della prefettura di Gunma ha intensificato i pattugliamenti e ha invitato i residenti a restare in casa e a mantenere alta la vigilanza. Le autorità raccomandano inoltre di non avvicinarsi agli orsi e di segnalare immediatamente eventuali avvistamenti.