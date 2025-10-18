Giappone, preoccupazione sul prezzo del riso: il rischio di un nuovo crollo

Il prezzo medio del riso venduto in circa 1.000 supermercati in tutto il Giappone nella settimana fino a domenica è sceso di 63 yen rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 4.142 yen per 5 chilogrammi, ha dichiarato il Ministero dell’Agricoltura. La media è scesa per la quarta settimana consecutiva, ma è rimasta sopra i 4.000 yen per la sesta settimana consecutiva. Il Ministro dell’Agricoltura Shinjiro Koizumi ha espresso “preoccupazione che i prezzi persistentemente elevati possano indurre i consumatori ad abbandonare sempre più il riso”.

Il prezzo medio è stato spinto al ribasso da una maggiore quota di vendite di riso miscelato, incluso il riso immagazzinato dal governo, che è aumentato di 4 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il 29%. Il prezzo medio del riso miscelato è stato di 3.419 yen nella settimana conclusasi domenica, in calo di 171 yen rispetto alla settimana precedente.

La situazione nel dettaglio

La quota di vendita del riso di marca, come il riso appena raccolto, è scesa dal 75% al ​​71%. Tuttavia, poiché il riso appena raccolto è stato scambiato a prezzi elevati, il prezzo medio del riso di marca è salito di 29 yen a 4.440 yen, in aumento per la sesta settimana consecutiva. Un sondaggio separato su circa 1.200 supermercati ha mostrato che il prezzo medio del riso è sceso di 72 yen a 3.450 yen. Nel frattempo, un sondaggio su circa 6.000 farmacie e altri negozi al dettaglio ha rilevato che il prezzo medio del riso era più alto di 135 yen, attestandosi a 4.210 yen.