Giappone, record di vittime per attacchi di orsi nel 2025

Il Giappone sta registrando un notevole aumento degli incontri e degli incidenti con gli orsi nel 2025. Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, dall’inizio dell’anno fiscale (aprile) si contano 7 decessi e circa 70 feriti negli ultimi 5 mesi. Questo trend, in crescita rispetto agli anni precedenti, sta sollevando particolare attenzione in diverse regioni del Paese. Tradizionalmente, l’aumento degli avvistamenti si concentra in autunno, periodo in cui gli orsi faticano a trovare cibo nei boschi e si avvicinano alle zone abitate. Tuttavia, quest’anno gli episodi sono iniziati prima e si sono verificati con maggiore frequenza vicino ai centri abitati.

Un esempio recente si è verificato a Shirakawa-go, villaggio patrimonio UNESCO. Qui, un orso è comparso vicino a una fermata dell’autobus, ferendo lievemente un turista spagnolo al braccio. Le autorità locali, inclusa la polizia e i volontari, stanno pattugliando l’area per rintracciare l’animale e hanno limitato l’accesso ai turisti come misura precauzionale.

Gli incidenti più seri, che hanno portato alla morte di 7 persone, sono stati segnalati in diverse prefetture del Nord, tra cui Hokkaido, Iwate, Akita, Nagano e Miyagi. Le autorità mantengono l’attenzione alta, specialmente in vista del periodo pre-letargo, e raccomandano ai cittadini e ai visitatori la massima prudenza nelle zone montane e turistiche.