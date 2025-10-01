Giornata intensa di cooperazioni internazionali per l’ESA al 76° Congresso Astronautico Internazionale

Il terzo giorno del 76° Congresso Astronautico Internazionale (IAC), in corso nel 2025, ha visto l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) protagonista di una fitta agenda di incontri e firme di accordi con partner internazionali, confermando la centralità dell’Europa nel panorama spaziale globale. Tra i momenti più significativi, la firma di un Memorandum of Understanding con la Korea AeroSpace Administration (KASA). L’intesa prevede una collaborazione ampia, con azioni immediate nei settori delle stazioni di terra e del monitoraggio del meteo spaziale.

Dialogo con il Canada

Altro incontro di rilievo è stato quello tra il Direttore Generale ESA, Josef Aschbacher, e la Presidente dell’Agenzia Spaziale Canadese (CSA), Lisa Campbell. Canada ed Europa vantano una collaborazione che risale agli anni Settanta, formalizzata nel 1979 con il primo Accordo di Cooperazione. La partnership offre al Canada accesso ai mercati europei e favorisce la cooperazione scientifica: tra il 2018 e il 2024, infatti, sono stati attivati 233 contratti ESA a favore di 82 entità canadesi per un valore complessivo di circa 192 milioni di dollari canadesi. Un esempio recente è il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada (NRC) alla missione WIVERN, undicesima Earth Explorer del programma FutureEO.

“Aschbacher ha sottolineato la soddisfazione per l’incontro con Campbell al fine di illustrare i preparativi in vista del Consiglio Ministeriale ESA di novembre, che definirà le priorità in ambiti come esplorazione, sicurezza spaziale, osservazione della Terra e scienza”, si legge nella nota ufficiale.

Rafforzamento dei legami con l’India

Il vertice tra Aschbacher e V. Narayanan, presidente dell’Indian Space Research Organisation (ISRO), ha messo al centro le prospettive di cooperazione su esplorazione, osservazione della Terra e operazioni.

Già a maggio 2025 ESA e ISRO avevano firmato una dichiarazione di intenti sulla cooperazione nell’esplorazione umana dello spazio. Un segnale tangibile di questa sinergia è arrivato con la missione Axiom-4, che ha visto l’astronauta indiano Shubhanshu Shukla volare insieme al polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta di progetto ESA.

Startup europee in primo piano

Nell’area espositiva, lo stand ESA ha accolto i vincitori dell’ESA EPIC European-Australian Space Startup Competition. Le startup GyroPlant (Regno Unito), SharpSat (Germania), Solidflow (Paesi Bassi) e Solidkosmos (Grecia) hanno presentato le loro soluzioni innovative, sfruttando la vetrina internazionale dell’IAC per accedere a nuovi mercati, in particolare quello australiano.

Verso il Consiglio Ministeriale di novembre

Il percorso tracciato durante il Congresso porterà all’appuntamento chiave del Consiglio Ministeriale ESA a Brema il 26 e 27 novembre, quando tutti gli Stati Membri, insieme al Canada in qualità di Stato Cooperante, definiranno gli impegni di finanziamento e le priorità per i prossimi tre anni.