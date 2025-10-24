Giove architetto del Sistema Solare interno: svelato il ruolo cruciale

Una nuova ricerca della Rice University, pubblicata su Science Advances, offre indizi sorprendenti sul ruolo chiave di Giove nella formazione del Sistema Solare interno. Attraverso avanzate simulazioni di formazione planetesimale, i ricercatori hanno ricostruito come il gigante gassoso abbia influenzato la nascita dei pianeti terrestri e la distribuzione delle loro orbite. Secondo lo studio, Giove, crescendo precocemente, avrebbe generato archi e lacune nel disco solare primordiale. Queste strutture hanno creato zone di alta pressione favorevoli all’aggregazione della polvere e alla formazione di corpi rocciosi. I planetesimi così formatisi rappresentano una “seconda generazione” di materiali, con firme isotopiche distinte, che spiegano alcune caratteristiche chimiche dei meteoriti primitivi e la posizione relativamente ravvicinata di Terra, Venere e Marte.

Le simulazioni combinano modelli idrodinamici del disco, evoluzione della polvere e dinamiche di accrescimento planetario, confrontando i dati con osservazioni di anelli e lacune nei dischi giovanili di altri sistemi stellari. I risultati rafforzano l’idea secondo cui la presenza precoce di un grande pianeta possa modulare la formazione dei corpi interni e influenzare l’architettura complessiva del sistema.

Questa ricerca fornisce una narrazione coerente della genesi del Sistema Solare interno, sottolineando come Giove abbia agito come un vero “architetto” planetario, guidando sia la formazione dei pianeti terrestri sia la diversità chimica dei meteoriti che oggi studiamo sulla Terra.