GLC LIPU SILA in visita al SiMu: un incontro tra conservazione e divulgazione scientifica

Nei giorni scorsi, il Gruppo Locale di Conservazione LIPU della Sila (GLC SILA) ha avuto il piacere di visitare il SiMu (Sistema Museale Universitario) dell’Università della Calabria, situato ad Arcavacata di Rende (CS). Il SiMu ospita vari musei scientifici, tra cui quelli di Zoologia, Mineralogia e Petrografia, Paleontologia, oltre al Mu/SNOB – Museo di Storia Naturale della Calabria e all’Orto Botanico. Questo importante centro è aperto al pubblico con orari specifici per visite e attività didattiche.

Un aspetto interessante della visita è stato il riscontro della presenza di diversi poster divulgativi, realizzati dal GLC LIPU SILA, sugli schermi del museo di Zoologia. Questi materiali contribuiscono a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della fauna ornitica del Parco Nazionale della Sila e sul ruolo fondamentale che le specie, come i picchi, svolgono nella biodiversità forestale.

I picchi, con la loro attività di scavo, sono cruciali per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema forestale, favorendo la salute delle piante e degli altri organismi che vi abitano. Questa visita e le attività divulgative rappresentano solo una delle molteplici azioni promosse dal GLC LIPU SILA per educare la comunità e il pubblico riguardo alla conservazione delle specie locali e alla loro indispensabile funzione nell’ecosistema.